O motorista do acidente que levou à morte de duas adolescentes foi liberado esta quarta-feira após participar de audiência de custódia.

A decisão que colocou em liberdade o motorista de 40 anos envolvido no acidente que matou duas adolescentes de 15 anos gerou indignação nesta quarta-feira (18).

Ele foi liberado após audiência de custódia, no mesmo dia em que a segunda vítima morreu.

Uma das vítimas era filha do motorista

A tragédia aconteceu na madrugada de terça-feira (17), na Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga, na altura da Bandini. Sete pessoas estavam dentro do carro quando o veículo colidiu contra um poste.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro logo após o acidente.

AS VÍTIMAS

Maria Eduarda de Souza Almeida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela era moradora do Jardim Terramerica. As duas outras adolescentes foram levadas a hospitais da região, uma delas em estado grave.

