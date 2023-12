Mina da Braskem se rompe em Maceió

Mina da Braskem que estava em risco de colapso rompe em Maceió.

Segundo a Defesa Civil, o rompimento ocorreu em trecho da Lagoa Mundaú, bairro do Mutange. Em nota, o órgão afirma que a mina e todo o seu entorno estavam desocupados no momento do rompimento.

Técnicos monitoram o local em busca de mais detalhes.

Sensores apontaram ainda tremores no solo e movimentos atípicos nas águas. A Braskem já provocou o afundamento do solo de cinco bairros em Maceió.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Estrutura começou a colapsar 11 dias após Defesa Civil ordenar evacuação. Rachaduras e tremores de terra na capital alagoana vêm desde 2018 e já tirou milhares de suas casas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP