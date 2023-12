Um morador de Americana, do bairro Nossa Senhora do Carmo, levou nada menos que R$600 mil no prêmio principal no sorteio do VidaCap Limeira deste domingo. Ainda, um morador de Santa Bárbara d’Oeste ganhou R$20 mil.

Já no hiper giro da sorte, que sorteia 100 prêmios de R$2.000, ganharam 11 moradores de Santa Bárbara, 19 de Americana e 1 de Nova Odessa.

