Fábrica da Goodyear em Americana completa 50 anos

A Goodyear, uma das maiores empresas de pneus do mundo e com uma trajetória de mais de 100 anos no Brasil, celebra os 50 anos de operação da sua fábrica localizada na cidade de Americana, estado de São Paulo. Inaugurada em 7 de dezembro de 1973, a unidade se destaca pela constante busca por inovação e desenvolvimento tecnológico, sendo uma referência no desenvolvimento econômico e social da região.

“Comemorar o cinquentenário da nossa planta é um marco importante para a Goodyear. Estamos orgulhosos da história que construímos até aqui. Nossa missão, além de avançarmos rumo ao futuro da mobilidade produzindo produtos de alta qualidade, inovação e segurança, também se estende para contribuirmos com o desenvolvimento da comunidade do entorno da nossa fábrica, ou seja, Americana e região. Somos honrados por essa cidade que nos acolheu e nos permitiu crescer ano após ano, contribuindo para a indústria de pneus”, celebra Julien Frezard, diretor da fábrica de Americana da Goodyear do Brasil.

Vencedora da primeira edição do prêmio de fornecedores Supplier Awards do grupo Randon, na categoria Sustentabilidade com Foco no Processo, com a apresentação do projeto da Gestão de Recursos Hídricos da Goodyear, que permite a reutilização de 73% da água captada; 2023: Comemoração dos 50 anos da fábrica em Americana (SP).

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.