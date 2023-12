Natal do Palácio Avenida será transmitido ao vivo no YouTube do Teatro Bradesco                               

Neste ano, as tradicionais janelas do Palácio Avenida se abrirão para todo o Brasil. Pela primeira vez, um dos natais mais famosos do País será transmitido ao vivo pelo YouTube do Teatro Bradesco. Todo o espetáculo poderá ser acompanhado no sábado (16), a partir das 20h15, no link: Link

Com o tema “O Encanto da Árvore de Natal”, a 33ª edição do Natal do Bradesco promete encantar não só o público presente no centro de Curitiba, onde acontecem as apresentações, mas também a todos os espectadores, que poderão sentir a magia e a emoção das crianças coralistas.

Em linha com o propósito do banco de promover a inclusão, a transmissão do Natal do Palácio Avenida no YouTube do Teatro Bradesco contará com recursos de acessibilidade: tradução em Libras e audiodescrição.

Serviço:

O que: Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Tema: “O Encanto da Árvore de Natal”

Data da transmissão ao vivo: 16/12 (sábado)

Horário da apresentação: 20h15, com duração de 45 minutos

Onde: YouTube do Teatro Bradesco – Link

Acessibilidade: tradução em Libras e audiodescrição

Siga o Teatro Bradesco nas Redes Sociais:

https://www.instagram.com/teatrobradesco

https://www.facebook.com/teatrobradesco/

https://www.tiktok.com/@teatrobradesco

