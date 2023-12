Susana Werner ataca goleiro Júlio César em separação

A atriz Susana Werner decidiu expor sua condição

de vida nas redes sociais após anunciar que vai se separar do ex-goleiro da seleção.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Ela diz que Julio César controlava dinheiro e o acusa de abuso patrimonial… “Eu só fui entender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo”.

Os dois se casaram quando ele ainda era jogador- seleção e na Itália e a atriz (ex-malhação) antes namorou o craque Ronaldo Fenômeno, ainda na época da Copa da França em 1998.

Susana Werner fala sobre separação – 1 pic.twitter.com/Epfy0e1Ox0 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) December 10, 2023

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP