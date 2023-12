Bolsonaro fica de fora da foto da posse de Milei

Bolsonaro acaba de fora da foto da posse de Milei

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) teria tentado se infiltrar para tirar fotos junto com Chefes de Estado e Javier Milei, na posse do novo presidente argentino.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Acontece que ele teria tido seu nome barrado por líderes sul-americanos. Presentes no evento, Luis Lacalle Pou (Uruguai), Santiago Peña (Paraguai), Gabriel Boric (Chile) e Daniel Noboa (Equador) manifestaram contrariedade ao cerimonial da posse, dizendo que seria imprópria a presença na imagem de um ex-chefe de Estado.

JB levou uma série de deputados seus apoiadores, a esposa Michele e outros amigos para participar do evento de posse do vencedor das eleições no país vizinho.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP