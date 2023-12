O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana

está com 139 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar. O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Sem Experiência 1

Ajudante de Pedreiro – Com Experiência 2

Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 5

Ajudante Geral em Tecelagem – Sem Experiência 1

Almoxarife – Com Experiência 1

Atendimento no Setor de Frios – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Carga e Descarga – Bagagens – Sem Experiência 1

Auxiliar de Confeitaria – Sem Experiência 2

Auxiliar de Confeiteiro – Com Experiência 2

Auxiliar de Contabilidade – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 6

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 14

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Pedreiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 6

Auxiliar de Produção de Sorvete – Com Experiência 3

Auxiliar Operacional de Logística – Com Experiência 4

Balanceiro – Com Experiência 1

Balanceiro – Sem Experiência 1

Balconista – Com Experiência 1

Balconista de Padaria – Sem Experiência 4

Barman – Sem Experiência 1

Bordadeira – Com Experiência 1

Carga e Descarga em Obras – Sem Experiência 4

Carpinteiro – Com Experiência 10

Confeiteiro – Sem Experiência 2

Cozinheiro – Com Experiência 3

Dobrador – CNC – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 1

Empregado Doméstico – Com Experiência 1

Encarregado de Dobra e Corte de Chapas – Com Experiência 1

Estágio em Administração e Ciências Contábeis – Sem Experiência 2

Estágio em Administrativo, RH, Direito e TI – Sem Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 1

Garçom – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Líder de Produção – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico Elétrico – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão Caçamba – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão Truck – Sem Experiência 2

Operador de Armazém – Sem Experiência 6

Operador de Caixa – Sem Experiência 1

Operador de Logística – Com Experiência 2

Operador de Loja – Sem Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 1

Recepcionista Caixa – Sem Experiência 1

Retificador de Peças – Com Experiência 1

Trabalhador da Manutenção de Edificações – Com Experiência 1

Vendedor de Empréstimos Consignados – Com Experiência 4

Vendedor Externo – Sem Experiência 6

