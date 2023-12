Moto BMW roubada usava docs de outra 125

Uma moto BMW que usava documentos de outra

motocicleta de 125 cilindradas acabou sendo apreendida na noite deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste.

A moto teria sido abandonada por um casal nas proximidades do jd Nova Conquista por volta das 22h40. Os GMs foram até o local, observaram a placa e fizeram a pesquisa da placa. O resultado deu que a placa seria de uma moto Yamaha 125 cc.

Veja abaixo relato da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 03

SUB INSP. FIRMINO GCM VILLALON GCM GABRIEL

DATA: 10/12/23

HORA: 22:38

LOCAL: RUA GERALDO P. DE BRITO N° 454, JOIAS DE SANTA BÁRBARA.

AUTO LOCALIZADO

Após chegar ao conhecimento desta equipe tática de que um casal teria deixado uma motocicleta BMW GS310 estacionada e sair caminhando em direção ao bairro Nova conquista, nos deslocamos até o local onde foi visualizado a referida motocicleta e em busca veicular a mesma ostentava o emplacamento HGD 4548 que em pesquisa tratava se de uma motocicleta YBR 125 do município de alfenas MG, ainda em vistoria veicular foi constatado que todos os sinais de identificação estavam suprimidos. Diante dos fatos motocicleta conduzida até o plantão policial sendo apreendida após registro da ocorrência.

