Dia do Engenheiro: veja as áreas da profissão que estão em alta no mercado

Os profissionais de engenharia sempre tiveram atuações diversas no mercado de trabalho e produções muito importantes para a sociedade. Desde as mais antigas e tradicionais, até os cursos mais modernos, as engenharias trazem a aplicação de conhecimentos científicos, econômicos e sociais, planejando, construindo e melhorando estruturas, máquinas, sistemas e processos.

No dia 11 de dezembro é celebrado o Dia do Engenheiro, e a Onlinecurriculo, plataforma de currículos online, realizou um estudo para entender o panorama da atuação dos profissionais de engenharia na atualidade. O estudo buscou perceber quais engenharias estão em alta, levando em consideração as buscas no Google no último ano, considerando o período de novembro de 2022 a outubro de 2023.

Engenharias mais procuradas:

– Engenharia de produção: foi a engenharia com maior volume de buscas ao longo do ano. O engenheiro de produção pode atuar em setores que produzem os mais diversos tipos de produtos, controlando o processo de fabricação e o uso dos recursos necessários. No período, a procura por engenharia de produção teve um crescimento de 22%.

– Engenharia agronômica: com maior índice de crescimento ao longo do ano, chegando a 50% no aumento de buscas, a engenharia agronômica combina conhecimentos de agronomia, ciências biológicas e exatas para formar profissionais que poderão planejar, gerenciar e implementar soluções para a produção agrícola sustentável. No cenário atual, em que o planeta já se encontra em ebulição global, essa é uma profissão importante para minimizar os impactos da produção agrícola.

– Engenharia biomédica: a engenharia que, unindo conhecimentos das ciências exatas e ciências da saúde, desenvolve novas abordagens para a prevenção, diagnóstico, tratamentos e terapias de doenças. A área apresentou crescimento de 49% ao longo do ano.

– Engenharia mecatrônica: área que teve aumento de buscas de 49% no último ano, a engenharia mecatrônica é o “futuro das engenharias”. Uma especialização multidisciplinar que projeta sistemas eletromecânicos automatizados e controlados por computador, tendo como exemplo a automação industrial. É uma engenharia que está em constante crescimento, muito impulsionada pela robótica.

– Engenharia química: o engenheiro químico é o responsável pela qualidade do produto que sai de uma indústria. É o profissional que cuida das modificações, composições, estados físicos e estruturas moleculares das matérias, buscando obter produtos que atendem seu propósito com qualidade. A procura no Google pela profissão teve crescimento de 23% ao longo do período entre novembro de 2022 e outubro de 2023.

– Engenharia de alimentos: profissão que atua nos processos relacionados à industrialização ou manipulação de alimentos, desde o desenvolvimento, fabricação, conservação, armazenamento, transporte e comercialização. O engenheiro de alimentos acompanha desde a seleção da matéria prima até a etapa final do produto. A área teve progresso de procura de 22% ao longo de 2023.

– Engenharia mecânica: engenheiros mecânicos realizam atividades voltadas a sistemas mecânicos, projetando, concebendo e operando máquinas e ferramentas. A especialização teve aumento de 22% nas procuras do Google.

– Engenharia ambiental: também com crescimento de 22% no ano, a engenharia ambiental, ou engenharia ambiental e sanitária, estuda os problemas ambientais de forma integrada. O profissional considera as dimensões ecológicas, sociais, econômicas e tecnológicas para promover um desenvolvimento mais sustentável. A atuação visa a proteção e a conservação do meio ambiente por meio da aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos.

– Engenharia da computação: é o curso que integra as áreas da ciência da computação e da engenharia da computação. Os profissionais projetam, desenvolvem e gerenciam sistemas como hardware, software, redes e sistemas. A procura pela área teve aumento de 22% no período indicado.

Com o desenvolvimento do mercado e o surgimento de novas vertentes dentro da área, algumas engenharias vêm se destacando e ganhando cada vez mais espaço, principalmente aquelas relacionadas aos conhecimentos de tecnologia, computação e meio ambiente. Este é o momento oportuno para profissionais interessados nestes campos de atuação procurarem os cursos ou especializações e se inserirem em áreas do mercado de trabalho que estão em efervescência.

