Missão Impossível 7 chega às telonas; veja programação

Missão Impossível chega às telonas; veja programação nos cinemas do Tivoli Shopping e ParkCity Sumaré:

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – SOBRENATURAL: A PORTA VERMELHA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Terror – Dublado – 12 Anos – Duração: 106min.

Sobrenatural: A Porta Vermelha, quinto filme da franquia, se passa 10 anos após os eventos de

Sobrenatural: Capítulo 2. A trama de Sobrenatural: A Porta Vermelha volta a seguir a família Lambert,

formada por Renai (Rose Byrne), Josh (Patrick Wilson, Foster (Andrew Astor), Dalton (Ty Simpkins) e Kali

(Juliana Davies). Josh segue para o leste para deixar seu filho, Dalton, na faculdade. Dalton acabou de

ingressar na faculdade, no entanto, o sonho do jovem logo se torna um pesadelo, e ele logo se dá conta

de que ainda está muito longe de conseguir levar uma vida normal. Quando os demônios reprimidos de

seu passado voltam repentinamente para assombrar os dois, ele e o pai são obrigados a retornar à

macabra dimensão da Porta Vermelha, enfrentando uma série de novas e ainda mais terríveis ameaças e

encarando seus medos mais profundos para, só assim, banirem seus demônios de uma vez por todas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – O PORTAL SECRETO – DUB (IMAGEM FILMES)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 10 Anos – Duração: 116min.

Para onde você iria se pudesse viajar para qualquer lugar do mundo? Paul (Patrick Gibson) e Sophie

(Sophie Wilde) são contratados como estagiários em uma empresa misteriosa de Londres, mas logo

percebem que aquele não é um ambiente convencional. Enquanto se acostumam com o jeito peculiar dos

companheiros de trabalho, Paul recebe a missão de encontrar O Portal Secreto, um objeto capaz de

transportar as pessoas para qualquer lugar do mundo num piscar de olhos, e agora precisa impedir que

ele caia nas mãos erradas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – MISSÃO IMPOSSÍVEL: ACERTO DE CONTAS PARTE 1 (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 163min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – OS AVENTUREIROS – A ORIGEM (WARNER)

Aventura – Nacional – Livre – Duração: 86min.

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus grandes amigos Vitória, Pedro e Jéssi estão indo para um novo passeio

escolar sem ter ideia do que está prestes a acontecer.

Após o cientista Honório Flacksman desaparecer recentemente, Lucas decide invadir o laboratório e o

grupo acaba sendo sugado por um portal que os leva a outra dimensão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – MISSÃO IMPOSSÍVEL (ATMOS)DUB ACERTO DE CONTAS PARTE 1 (PARAMOUNT PICTURES)Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 163min.

Em Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1, Ethan Hunt (Tom Cruise) e a equipe do IMF formada

por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) devem

rastrear uma nova e aterrorizante arma que representa uma ameaça para toda a humanidade se cair em

mãos erradas. Com o controle do futuro e o destino do mundo em jogo, a equipe parte em uma corrida

mortal ao redor do planeta. Confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, Ethan assume

que nada pode importar mais do que a missão – nem mesmo sua própria vida.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30 – 17h40 – 20h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 17h40 – 20h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h45 – 17h00 – 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h45 – 17h00 – 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

ELEMENTOS (D) (DUBLADO) (ELEMENTAL)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:50:00h, com: .

SALA 3

13/07/2023 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h

15/07/2023 – Sábado: 14:00h – 16:30h – 19:00h

16/07/2023 – Domingo: 14:00h – 16:30h – 19:00h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h

18/07/2023 – Terça-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h

INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO (D) (DUBLADO) (INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Mangold, Duração: 02:32:00h, com: Harrison Ford, Phoebe

Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

SALA 1

13/07/2023 – Quinta-Feira: 21:40h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 21:40h

15/07/2023 – Sábado: 21:40h

16/07/2023 – Domingo: 21:40h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 21:40h

18/07/2023 – Terça-Feira: 21:40h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 21:40h

OS AVENTUREIROS: A ORIGEM (IDIOMA ORIGINAL) (OS AVENTUREIROS: A ORIGEM)

Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: André Pellenz, Duração: 01:26:00h, com: Luccas Neto, Giovanna Alparone, Beatriz

Couto

SALA 2

13/07/2023 – Quinta-Feira: 15:00h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 15:00h

15/07/2023 – Sábado: 15:00h

16/07/2023 – Domingo: 15:00h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 15:00h

18/07/2023 – Terça-Feira: 15:00h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 15:00h

MISSÃO IMPOSSÍVEL 7: ACERTO DE CONTAS – PARTE UM (D) (DUBLADO) (MISSION IMPOSSIBLE: DEAD

RECKONING – PARTE ONE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christopher McQuarrie, Duração: 02:43:00h, com: Tom Cruise,

Hayley Atwell, Simon Pegg

SALA 3

13/07/2023 – Quinta-Feira: 21:30h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 21:30h

15/07/2023 – Sábado: 21:30h

16/07/2023 – Domingo: 21:30h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 21:30h

18/07/2023 – Terça-Feira: 21:30h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 21:30h

SALA 4

13/07/2023 – Quinta-Feira: 14:20h – 17:40h – 21:00h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 14:20h – 17:40h – 21:00h

15/07/2023 – Sábado: 14:20h – 17:40h – 21:00h

16/07/2023 – Domingo: 14:20h – 17:40h – 21:00h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 14:20h – 17:40h – 21:00h

18/07/2023 – Terça-Feira: 14:20h – 17:40h – 21:00h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 14:20h – 17:40h – 21:00h

MISSÃO IMPOSSÍVEL 7: ACERTO DE CONTAS – PARTE UM (L) (LEGENDADO) (MISSION IMPOSSIBLE:

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christopher McQuarrie, Duração: 02:43:00h, com: Tom Cruise,

Hayley Atwell, Simon Pegg

SALA 5

13/07/2023 – Quinta-Feira: 21:45h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 21:45h

15/07/2023 – Sábado: 21:45h

16/07/2023 – Domingo: 21:45h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 21:45h

18/07/2023 – Terça-Feira: 21:45h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 21:45h

SOBRENATURAL: A PORTA VERMELHA (D) (DUBLADO) (INSIDIOUS: THE RED DOOR)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Patrick Wilson, Duração: 01:46:00h, com: Patrick Wilson, Ty

Simpkins

SALA 2

13/07/2023 – Quinta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

15/07/2023 – Sábado: 17:10h – 19:30h – 21:50h

16/07/2023 – Domingo: 17:10h – 19:30h – 21:50h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

18/07/2023 – Terça-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

PERDIDA (IDIOMA ORIGINAL) (PERDIDA)

Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Dean W Law, Katherine Chediak Putnam, Luiza Shelling Tubaldini, Duração: 01:55:00h,

com: Giovanna Grigio, Bruno Montaleone, Nathália Falcão

SALA 5

13/07/2023 – Quinta-Feira: 14:15h – 16:45h – 19:15h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 14:15h – 16:45h – 19:15h

15/07/2023 – Sábado: 14:15h – 16:45h – 19:15h

16/07/2023 – Domingo: 14:15h – 16:45h – 19:15h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 14:15h – 16:45h – 19:15h

18/07/2023 – Terça-Feira: 14:15h – 16:45h – 19:15h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 14:15h – 16:45h – 19:15h

O PORTAL SECRETO (D) (DUBLADO) (THE PORTABLE DOOR)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jeffrey Walker, Duração: 01:56:00h, com: Christoph Waltz Patrick

Gibson Sophie Wilde

SALA 1

13/07/2023 – Quinta-Feira: 14:10h – 16:40h – 19:10h

14/07/2023 – Sexta-Feira: 14:10h – 16:40h – 19:10h

15/07/2023 – Sábado: 14:10h – 16:40h – 19:10h

16/07/2023 – Domingo: 14:10h – 16:40h – 19:10h

17/07/2023 – Segunda-Feira: 14:10h – 16:40h – 19:10h

18/07/2023 – Terça-Feira: 14:10h – 16:40h – 19:10h

19/07/2023 – Quarta-Feira: 14:10h – 16:40h – 19:10h

