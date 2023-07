Criança se afoga na piscina do trabalho da mãe

em Americana. O caso aconteceu no final da tarde da terça-feira e a vítima precisou ser levada para o hospital estadual de Sumaré por falta de vagas na cidade.

O período de férias já começou e a criança deve ter acompanhado a mãe para o trabalho. A casa fica no jardim Boer.

A mãe relatou que a filha esteve o tempo todo junto dela, mas um pequeno momento de descuido, ela saiu de seu campo de visão e foi para a parte da casa onde fica a piscina. Ela disse que percorreu os cômodos atrás da criança mas só parou quando a viu já desacordada, de bruços, na piscina.

A criança foi socorrida pela mãe e pela dona da casa. O primeiro destino foi o hospital municipal de Americana, mas ela precisou ser transferida para a UTI do HE Sumaré.

Após policialpadrao.com.br

