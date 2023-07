JRegionais. Americana termina em 3o

Americana fica na 3a colocação geral dos JRegionais

Americana ficou na terceira colocação geral da 4ª Região Esportiva dos 65º Jogos Regionais, realizados em Mococa. O município somou 145 pontos, ficando atrás apenas de Indaiatuba, com 187 pontos e Campinas, campeã dos jogos com 195,5 pontos.

Ao todo, 41 cidades competiram entre os dias 2 e 12 de julho.

Americana ficou em primeiro nas seguintes modalidades: futebol masculino, biribol, ginástica rítmica e damas livre masculino.

“Fico muito feliz com o excelente desempenho de nossos atletas em Mococa. Eu estive lá, ao lado do vice Odir, e pude ver e sentir a energia positiva tomando conta da nossa delegação. Quero parabenizar a todos que fizeram bonito nas quadras, campos e piscinas. Parabéns à equipe de treinadores e professores. Americana volta a sorrir também no esporte”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

“Americana está de parabéns com essa conquista. Eu e o prefeito Chico sempre incentivamos o esporte, e o resultado está aí. Competimos com cidades fortes e chegamos em terceiro na pontuação geral. Parabéns aos atletas, professores e apoiadores do esporte”, falou o vice Odir Demarchi.

“Estamos com o troféu de terceiro colocado nas mãos, voltando para Americana com um sentimento de gratidão e missão cumprida. Agradeço a todos os professores, incentivadores, profissionais do esporte que ajudaram nessa conquista. Obrigado ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi pelo trabalho feito em prol do esporte, todos os dias”, disse o secretário de Esportes, Márcio Leal.

A competição também marcou a estreia dos novos uniformes da delegação americanense.

Confira a classificação, por modalidade:

-Futebol Masculino: medalha de ouro: 1º lugar

-Biribol: medalha de ouro – 1º lugar

-Damas: 1 medalha de prata e 1 de ouro – 1º lugar na livre masculino e 2º lugar na livre feminino

-Ginástica: medalha de ouro – 1º lugar categoria livre

-Handebol Feminino: 2º lugar

-Basquete: medalha de prata – 2º lugar

-Malha: medalha de prata – 2º lugar

-Badminton: 3 medalhas de prata e 1 de bronze – 2º lugar na categoria livre feminino

-Natação: 10 medalhas de bronze, 7 de prata e 5 de ouro – 3º lugar na categoria livre masculino e 2º lugar na livre feminino

-Tênis de Mesa: 3 medalhas de bronze e 1 de prata – 3º lugar na categoria livre masculino e 3º lugar na livre feminino

-Karatê: 3 medalhas de bronze, 2 de prata e 1 de ouro – 4º lugar na livre masculino e 3º lugar livre feminino

-Ciclismo: medalha de bronze – 4º lugar nas categorias livre masculino e livre feminino

-Vôlei Feminino – 4º lugar

-Judô: 2 medalhas de bronze – 4º lugar categoria livre masculino

-Atletismo: 3 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de bronze – 5º lugar

-Xadrez: 5º lugar (sem medalha)

-Vôlei de Praia Feminino: 7º lugar

