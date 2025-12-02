Pastora e missionária- A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (1) sessão solene para a entrega de título de cidadão americanense à senhora Talita Castro Moreira, por relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Leonora Périco (PL).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Participaram da solenidade a vereadora autora da proposta e o vereador Marcos Caetano (PL) além de convidados, amigos e familiares da homenageada. Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

Durante o uso da palavra, a vereadora Leonora Périco comentou a importância do trabalho social de Talita na cidade de Americana. “O trabalho que a missionária Talita realiza é tão lindo, com muita dedicação e amor pela nossa cidade, que precisa ser reconhecido. Esse título é um marco na vida de todos nós que acompanhamos a sua trajetória, fico muito feliz em preparar essa homenagem e ver muitas pessoas aqui acompanhando a solenidade”, disse.

Em seu discurso de agradecimento, Talita Castro Moreira agradeceu a presenças dos convidados e destacou que cada pessoa tem uma missão ao longo das suas vidas. “Eu agradeço a cada um que estou vendo aqui hoje, que Deus continue abençoando a todos. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor tem um chamado e as vezes não sabemos como lidar com isso, mas basta se envolver coma a obra de Deus para cumprir nosso propósito”, discursou.

Biografia – Missionária Talita Castro Moreira

Nascida no Paraná, mudou-se para Americana em 1990. Formada em Administração de Empresas e Serviço Social na cidade de Maringá, teve sua trajetória transformada após um grave acidente, cujas consequências quase a fizeram perder a esperança. Nesse período, foi acolhida por seus pais em Americana, onde seus caminhos foram redirecionados.

Desde os 16 anos sonhava em ser professora, mas foi através da fé que descobriu sua verdadeira vocação, de cuidar de outras vidas como missionária. Em 1998, alugou um pequeno salão, onde iniciou os primeiros cultos, dando início à obra que hoje impacta inúmeras pessoas.

Edificou um legado de fé, atuando como missionária, conselheira, amiga e mãe, não apenas de tantas almas que encontraram consolo em seu exemplo, mas especialmente de seu filho e companheiro de jornada, Marcos Roberto da Silva.

Em 2000, após uma breve viagem aos Estados Unidos, recebeu o chamado e a confirmação de Deus para fundar sua igreja em Americana. Desde então, lidera a instituição há mais de 25 anos, com amor, graça e misericórdia.

Leia + sobre partidos política regional