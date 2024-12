Mitos e verdades sobre a celulite

A celulite trata-se de uma condição onde há um acúmulo de gordura sob a pele, alterando seu aspecto, fazendo com que haja uma textura semelhante a uma casca de laranja com furos que geralmente aparecem nas coxas, quadris, barriga e glúteos, mas há também outros fatores, como hormonais e genéticos.

O verão está chegando e, com ele, vem aquela preocupação extra com a estética. Isso porque, nessa época do ano as praias e piscinas são muito visadas principalmente pelas mulheres que desejam aproveitar o calor de maneira mais descontraída optando por usar biquínis e roupas mais leves que permitem exibir abdômen e pernas. Essa busca por um corpo perfeito esbarra em algumas barreiras, como por exemplo, a temida celulite.

Neste cenário, ocorre uma série de dúvidas sobre o que é correto ou não fazer, e até mesmo se determinado hábito pode potencializar o surgimento da celulite.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a celulite afeta cerca de 95% das mulheres após a puberdade. Em meio tantas ocorrências, a fisioterapeuta dermatofuncional Simone Barros, destaca que muitos pacientes possuem várias dúvidas quanto ao que de fato pode causar ou interferir no aparecimento de celulite.

Esses questionamentos muitas vezes quando não solucionados por um profissional especializado, possibilita o crescimento de fake News que se propagam fazendo com que as pessoas acabem tirando conclusões precipitadas sobre o assunto.

Ainda de acordo com Simone Barros, “Não são raras as ocasiões em que pacientes chegam ao consultório com conclusões completamente equivocadas sobre determinados hábitos. Geralmente dizem que ouviu dizer, por exemplo, que pessoas magras não têm celulite, o que não é verdade”, pontua.

Ao contrário do que muita gente acredita, existem sim alguns mitos e verdades no que diz respeito ao surgimento da celulite e sua ligação com hábitos em geral. Por isso, é importante que todos esses tópicos sejam esclarecidos. A especialista Simone Barros, desmistifica algumas dessas dúvidas. Veja as principais:

Beber muita água ajuda a prevenir a celulite: verdade. Além de adotar uma alimentação balanceada, rica em alimentos com propriedades anti-inflamatórias, manter-se bem hidratado ao beber água pode contribuir para a firmeza e elasticidade da pele. A hidratação também auxilia na eliminação de toxinas através da urina e do suor, o que ajuda a diminuir o inchaço.

Fazer exercício físico diminui a celulite: parcialmente verdade. Quando há flacidez muscular, a tonificação do músculo melhora a aparência da pele.

A celulite é causada apenas por acúmulo de gordura: mito.

Há outros fatores que podem desencadear o surgimento desse quadro, como a genética e condições hormonais.

Refrigerante é um vilão: verdade. O alto teor de sódio e açúcar presentes nos refrigerantes fazem com que estes sejam realmente prejudiciais.

Somente pessoas com mais de 25 anos podem ter celulite: mito. A idade não é um parâmetro para o aparecimento de celulite. Além de questões genéticas e hormonais, má alimentação pode ser um outro fator importante.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP