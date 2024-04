Você já esteve fazendo atividades comuns do dia a dia e simplesmente sua panturrilha começou a arder e você sentiu como se não conseguisse mais esticá-la? Isso é uma câimbra. As câimbras musculares são contrações involuntárias e dolorosas que acometem cerca de 60% das mulheres de meia idade, segundo levantamento do Instituto Barão de Cirurgias Vasculares.

“Elas podem ocorrer em várias partes do corpo e durante a prática de exercícios físicos, repouso ou até mesmo durante o sono, mas são mais comuns nos membros inferiores, como pernas e pés”, explica Raquel Silvério, fisioterapeuta e Diretora Clínica do Instituto Trata de Guarulhos. “Fatores como fadiga muscular, desidratação, esforço excessivo, problemas circulatórios, compressão de nervos e condições médicas subjacentes podem contribuir para o seu surgimento”, completa.

Para ajudar a prevenir e tratar esse problema, Raquel Silvério, fisioterapeuta e Diretora Clínica do Instituto Trata de Guarulhos, destaca medidas simples que podem ser adotadas no dia a dia e que ajudam a diminuir a frequência com essas dores podem aparecer:

Realize aquecimentos antes de praticar exercícios físicos;

Mantenha-se hidratado(a);

Evite sobrecarga muscular;

Não consuma estimulantes com frequência e em altas doses (cafeína, nicotina, efedrina);

Não movimente o corpo assiduamente depois de comer;

Mantenha uma dieta equilibrada.

A fisioterapeuta ainda alerta para o consumo de fármacos para tratar das câimbras. “O tratamento com uso de medicamentos para câimbras musculares deve ser reservado para casos em que há uma doença subjacente que cause câimbras intensas ou persistentes, prejudicando a qualidade de vida”, salienta. A eficácia da maioria dos medicamentos para o tratamento dessas dores não está comprovada, eles apenas diminuirão a dor, sem tratar do problema. Em caso de persistência das dores, busque por um especialista.

Medidas adjacentes como alongamento suave, massagem no músculo afetado, aplicação de calor ou frio na área afetada e hidratação podem ajudar a aliviar os sintomas. “É importante ouvir o seu corpo e adotar hábitos saudáveis para prevenir o surgimento de câimbras e promover o seu bem-estar”, explica.

A especialista ainda desvenda alguns mitos e verdades sobre as câimbras. Confira!