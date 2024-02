Por indicação do vereador Bachin Jr., Maria Luisa Bignotto Cury será homenageada

com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Maria Luisa Bignotto Cury, barbarense nascida em 7 de maio, destaca-se por sua dedicação exemplar à medicina e à comunidade local. Caçula de sete filhos de José Bignotto e Isabel Teixeira Bignotto, Maria Luisa se tornou uma figura emblemática na obstetrícia da região, realizando cerca de 25 mil partos ao longo de sua carreira.

Apesar dos desafios acadêmicos, integrou a primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas de Pouso Alegre (MG) e formou-se em 1974. Casou-se com Carlos Ivan Cury, colega de turma, com quem teve três filhas. Após o falecimento do marido, Maria Luisa continua sendo uma inspiração como mãe e avó, com cinco netos.

Atualmente, ativa na comunidade, exerce sua profissão com paixão no consultório e realiza plantões pelo SUS no Hospital Santa Bárbara d’Oeste. “A dedicação dessa profissional é um exemplo para as gerações mais jovens, evidenciando seu comprometimento com o bem-estar público”, afirmou Bachin Jr.

Caroline Kühl Gennaro é indicada ao Mulheres de Destaque do Ano

Caroline, aos 34 anos, natural de Santa Bárbara d’Oeste, tem uma trajetória marcada por conquistas acadêmicas e uma transição significativa de uma carreira na engenharia para se tornar empreendedora e mentora. Filha de um metalúrgico e uma costureira, Caroline destacou-se desde os primeiros anos acadêmicos, sendo aprovada no Núcleo de Educação Integrada em 2003/2004.

Depois de receber uma bolsa para cursar Engenharia de Produção, ela alcançou sucesso em uma multinacional, atuando por cinco anos em projetos de Sistema de Qualidade. A chamada para compartilhar conhecimento levou-a a ministrar aulas sobre gestão de empresas para jovens carentes, iniciando sua incursão na área acadêmica. Conquistou bolsas integrais para mestrado e doutorado em Engenharia de Produção na UNIMEP, tornando-se professora em faculdades locais.

Em 2019, Caroline fundou a Star Conectada, uma escola para formação de mulheres empreendedoras. Com consultorias e formação em coaching, ela se dedica a trabalhar com mulheres empreendedoras, oferecendo orientação estratégica personalizada, identificando oportunidades de crescimento e contribuindo para o desenvolvimento de cursos, eventos e palestras focados em estratégias de negócios, vendas e marketing.

