Molina traz R$ 1,9 milhão em emenda pra 3 cidades

O suplente de deputado estadual Ricardo Molina garantiu emendas

de R$ 1,9 milhão para Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa através do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL), sua ‘dobrada’ em 2022 e uma das mais votadas em toda a região.

A deputada Carla Zambelli (PL) marcou presença em Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira, por meio do convite do vereador Felipe Corá (Patriota), para anunciar uma emenda no valor de R$ 600 mil para ser usada na área da saúde.

Para Nova Odessa, a verba também deve ir para a área da saúde.

Molina foi o candidato a estadual mais votado na cidade em 2022 e hoje é nome forte cotado para concorrer contra o prefeito Chico Sardelli (sem partido), o ex-prefeito Omar Najar (MDB) e a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT).

A corrida eleitoral ainda mal começou e os atores principais começam a se movimentar.

