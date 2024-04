O presidente da Câmara de Santa Bárbara Paulo Monaro

se reuniu, na manhã desta terça-feira, dia 9 de abril, com o bispo diocesano Dom Devair Araújo, para discutir os preparativos da “II Marcha pela Vida contra o Aborto”.

O evento está agendado para o próximo dia 13 de outubro, em consonância com a Semana do Nascituro, estabelecida pela Lei Municipal 4.057/2018, de autoria de Monaro.

O presidente da Associação Pró-Vida e Família de Santa Bárbara d’Oeste, César Quirino, também participou do encontro.

“Antes da marcha, serão realizados eventos e debates sobre a defesa e os direitos do nascituro, a proteção da vida desde a concepção e a discussão de políticas públicas para assegurar esse direito fundamental”, adiantou o presidente, ressaltando que essas palestras ocorrerão durante os meses de maio, julho e setembro. “A II Marcha pela Vida tem o objetivo de sensibilizar a sociedade e promover a conscientização sobre a importância de proteger a vida em todas as suas fases. A participação de autoridades e representantes da igreja fortalece a mobilização em prol desse valor fundamental”, conclui Monaro.

