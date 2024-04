O Grupo de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Municipal de Americana (Gama),

realizou na manhã desta terça-feira (9) a soltura de uma coruja da espécie suindara, capturada na noite anterior em uma residência no bairro Santa Maria.

Na segunda-feira (8), por volta das 19h20, moradores solicitaram o apoio do GPA porque a ave se encontrava acuada em um dos cômodos da casa. Os agentes ambientais verificaram que a coruja estava cansada e desorientada e não conseguia sair do local, e fizeram a captura.

Na manhã desta terça, o animal foi submetido à avaliação veterinária pelos profissionais do Parque Ecológico, que constataram que ele estava ativo, sem ferimentos e expressando comportamentos típicos de sua espécie. Estava, portanto, em condições de voltar para o seu habitat.

De acordo com o inspetor do Grupo de Proteção Ambiental, Jonas Alécio Silva, esta foi a segunda coruja capturada pela equipe, que já atuou na soltura de uma ave da espécie buraqueira.

“No caso das corujas, algumas pessoas as consideram como sinal de mau agouro, mas na verdade são importantes aves de rapina que cumprem importante função ecológica, ajudando a controlar outras espécies e mantendo o equilíbrio na natureza”, completou Jonas.

O trabalho do GPA é fundamentado em ações de prevenção e de educação ambiental e também contribui para a preservação da fauna e da flora.

