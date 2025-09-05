Moradores do Jardim Novo Horizonte, em Americana, denunciam que a imprudência no trânsito tem se tornado rotina na região.

Segundo relatado à reportagem, motoristas avançam o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Europa com a Rua do Flamengo, principal acesso ao bairro.

Além dos relatos, foram encaminhados vídeos que comprovam os flagrantes de motoristas desrespeitando a sinalização.

A comunidade afirma que os acidentes são frequentes e que o risco de tragédias é constante.

Morador já reclamou na prefeitura

Eles garantem já terem questionado a prefeitura sobre medidas de fiscalização, mas, até o momento, nenhuma providência foi tomada.

