Moradores do Jardim Novo Horizonte, em Americana, denunciam que a imprudência no trânsito tem se tornado rotina na região.
Segundo relatado à reportagem, motoristas avançam o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Europa com a Rua do Flamengo, principal acesso ao bairro.
Além dos relatos, foram encaminhados vídeos que comprovam os flagrantes de motoristas desrespeitando a sinalização.
A comunidade afirma que os acidentes são frequentes e que o risco de tragédias é constante.
Morador já reclamou na prefeitura
Eles garantem já terem questionado a prefeitura sobre medidas de fiscalização, mas, até o momento, nenhuma providência foi tomada.
