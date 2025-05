Morre Albertina Pupo, fundadora da Apae Americana

Americana perdeu hoje uma de suas maiores referências na luta pela inclusão social. Faleceu Albertina Pupo, fundadora do então CREIA, hoje APAE Americana, uma figura essencial na construção de políticas e ações voltadas às pessoas com deficiência no município.

A informação foi divulgada pela própria APAE em suas redes sociais. Até o momento, não há detalhes sobre velório e sepultamento.

Em nota, a instituição destacou que “Albertina sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Lutou incansavelmente pela causa das pessoas com deficiência, enfrentando preconceitos e abrindo caminhos para uma sociedade mais inclusiva. Sua determinação e coragem foram fundamentais para a criação da nossa instituição, em 1968.”

Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela dedicação ao próximo, deixa um legado de amor, luta e transformação social. Seu trabalho impactou gerações e continuará presente na missão da APAE e em todos que acreditam em uma sociedade mais justa e humana.

Condolências por Albertina

O Portal Novo Momento manifesta suas condolências à família, amigos e à comunidade da APAE, reiterando a importância histórica e social de Albertina Pupo para a cidade de Americana.

