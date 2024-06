Andreia Andrade, ex-esposa de Nahim , confirma a morte do cantor.

Nahim tinha 71 anos e foi encontrado morto em sua casa. A suspeita é de que ele caiu de uma escada e bateu a cabeça.

O cantor fez muito sucesso nos anos 80, quando foi grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT. Ele teve grandes sucessos como os hits “Coração de Melão” e “Taka Taka”.

Nos últimos anos, ele se envolveu em polêmicas: participou da Fazenda, violou uma medida protetiva da esposa para visitar seus cachorros e foi preso por isso.

