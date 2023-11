Morreu esta quinta-feira Ronaldo Duarte,

importante empresário do ramo têxtil. Foi presidente da Fidam, e grande defensor dos interesses da indústria de Americana.

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do amigoEle deixa um legado de muito trabalho e dedicação pela nossa cidade e com certeza será sempre lembrado como um grande americanense.

Leia + sobre política regional

Que Deus possa confortar os amigos e familiares neste momento de luto., escreveu o prefeito Chico Sardelli.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP