O grupo recebeu moção de congratulação apresentada pelo vereador Rai do Paraíso (Republicanos). A moção nº 215/2023 recebeu 15 votos favoráveis.

A Câmara Municipal de Sumaré recebeu, na noite desta terça-feira (28), a equipe do Unidos da Vila Picerno, campeã do futebol amador 2023.

A final do Campeonato Amador de Sumaré foi realizada no último domingo, quando o UDV Picerno venceu o Esporte Clube Bom Retiro por 1 a 0. A partida foi apitada pelo árbitro da Fifa Anderson Daronco.

“O UDV Picerno declarou ao longo da temporada um comprometimento exemplar, habilidades profissionais e uma dedicação inabalável ao esporte. Sua jornada até a vitória foi marcada por jogadas notáveis, espírito esportivo e uma determinação inigualável”, destaca Rai do Paraíso.

“Ao alcançar o título de campeão, o UDV Picerno não apenas honrou sua equipe, mas também encheu de orgulho a comunidade. Este feito notável serve como inspiração para atletas amadores e entusiastas do esporte em nossa região”, conclui o vereador.

Durante a mesma sessão, Rai do Paraíso também apresentou outra moção, a de nº 216/2023, em congratulação às torcidas organizadas “Fúria Azul” e “Fúria Feminina”, do UDV Picerno. No documento, Rai ressalta que as torcidas são consideradas as maiores organizadas do nosso município.

“Além disso é referência pelo espírito esportivo, paixão durante os eventos, o apoio incondicional e a energia positiva fornecida aos atletas e à comunidade esportiva, a dedicação exemplar em promover a camaradagem, o respeito e a integração entre os torcedores, a contribuição significativa para a atmosfera vibrante e inspiradora nos estádios e arenas.”

