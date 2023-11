Séries e filmes mais vistos da semana

Famosas recorrem ao ‘endolaser’ para o bumbum perfeito

O endolaser é o mais novo procedimento estético queridinho das famosas. É o que garante a biomédica Mayara Stival, conhecida como Dra. Bumbum. Após formar mais de 15 mil profissionais desde 2017, incluindo de outros países como Angola, Portugal, Bélgica e Londres, ela garante que toda mulher pode ter o “bumbum dos sonhos” com o tratamento.

A especialista conta que o Brasil é referência em harmonização de bumbum. De acordo com Mayara, as mulheres agora estão optando por procedimentos pouco invasivos, reduzindo riscos de complicações, mas que dão resultado, como o endolaser, que elimina a gordura localizada.

“Uma óptica fininha é introduzida na pele e conduz o laser de diodo, a gordura some em poucos minutos. Ela derrete, literalmente. Dá para fazer nos flancos, abdômen, pernas… Esse é um dos procedimentos preferidos das famosas e vai dominar as clínicas no ano que vem, inclusive no exterior”, conta.

A Dra. Bumbum ainda fala de outro procedimento queridinho, a “volumização dos glúteos”. Ela é a cereja do bolo para quem quer resultados rápidos. O tratamento é realizado em apenas um dia, com plasma, e é recomendado para quem quer preencher ou definir o bumbum. A técnica promete ser a onda do próximo verão.

“Já pensou em fazer preenchimento e ficar com um bumbum firme, redondo e simétrico, tão natural a ponto de ninguém saber que você fez um procedimento? Virou uma febre, 80% das famosas já fizeram. De 10, 8 já fizeram harmonização e endolaser. Me especializei, minha missão agora é formar outras profissionais para elas esculpirem bumbuns por aí”, diz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayara Stival (@dramaystival)

Apesar de estar focada na estética, Mayara diz que pretende voltar aos holofotes como apresentadora e consultora em programas de TV. Ela já foi modelo e participou de concursos de beleza no passado. A expert já gravou um piloto para afiliada da RedeTV! e já negocia o documentário “Bumbum, paixão nacional” com streaming.

