Morto com facada no peito na r Carioba

Um homem foi morto com uma facada no peito

na rua Carioba, região central de Americana, na noite deste sábado. O crime aconteceu há menos de uma hora e a perícia é aguardada no local.

O crime aconteceu atrás da estação Cultura e testemunhas contaram ao NM que a vítima não resistiu aos ferimentos. A perícia ainda era aguardada por volta das 21h40.

Na região do ataque foi inaugurada recentemente uma casa noturna. Mas o assassinato (a se confirmar que o homem morreu mesmo) aconteceu na rua mesmo.

Caso ainda em andamento.

