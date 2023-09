Sensitiva Silvio Santos, Jojô Todynho, Kayky Brito

Com quase 9 milhões de seguidores em suas redes sociais, Vó Bahiana, conhecida pelos acertos em suas previsões, jogou as cartas de tarô para personalidades como Silvio Santos, Bruno de Luca, MC Daniel e as previsões foram diversas envolvendo desavenças, problemas de saúde, sucesso e reencontros.

Vejam o que as cartas previram para as personalidades:

Jojô Todynho

Vó Bahiana declara que o casamento de Jojô acabou por causa de magia negra e forças ocultas e vê muito amor no coração de seu ex em relação à cantora. A sensitiva declarou que o relacionamento atual não vingará e que Jojô terá muito sucesso na vida profissional, inclusive com assinatura de novos contratos e que fará sucesso no exterior.

Video – https://www.instagram.com/reel/CxHkPOJgVxT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

Kayky B e Bruno de Luca

A situação de Kayky, que continua hospitalizado após um atropelamento no Rio de Janeiro requer cuidados especiais. Vó Bahiana disse que o ator terá problemas durante a sua recuperação e pede orações aos seus seguidores. Segundo ela, o ator terá um grave problema em relação a uma bactéria ou infecções durante o seu reestabelecimento.

Em relação à Bruno de Luca, a sensitiva diz que ele viu sim o acidente, qe foi omisso e consequência disso terá problemas prejudicando a sua imagem, problemas jurídicos que o levarão à uma depressão.

Video https://www.instagram.com/reel/CxHhwWjAS-e/?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ%3D%3D

Silvio Santos

Afastado do comando do SBT e deixando o comando para suas filhas, Silvio Santos passará por uma série de problemas familiares, envolvendo discussões e desavenças e ela vê internação e problemas de saúde para o apresentador em virtude dessa situação.

Video – https://www.instagram.com/reel/CxHm8BpA5wU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

MC Daniel e Luan Pereira

O funkeiro MC Daniel será destaque na imprensa, não por sua vida pessoal mas sim pelo sucesso da música que gravou com o sertanejo Luan Pereira que atingirá o topo das paradas de sucesso de streaming e será uma das músicas mais executadas em todo o país.

