Residência nos EUA: vantagens de adquirir a casa própria

O sonho da casa própria nos Estados Unidos (EUA)

muitas vezes considerado inatingível, está se tornando uma realidade para brasileiros graças ao empreendedorismo de John Silva, CEO da John Silva Realty and Associate. Sua empresa, com mais de duas décadas de experiência no mercado imobiliário americano, tem se destacado por tornar esse anseio em algo tangível, auxiliando famílias brasileiras a conquistarem não apenas propriedades, mas também um novo começo nos EUA.

John Silva, apaixonado por esportes e cavalos, viu sua vida tomar um rumo inesperado quando resolveu morar nos Estados Unidos. Inicialmente, trabalhou em diversos setores, desde construção civil até lava-jatos e hotéis, mas foi durante o boom imobiliário entre os anos de 2006 e 2008 que ele percebeu uma oportunidade de ingressar no mercado de imóveis.

Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, todos os imóveis estão disponíveis em um sistema compartilhado conhecido como LMS (Listing Management System). Isso significa que qualquer imobiliária tem acesso à mesma carteira de imóveis, eliminando a exclusividade. Quando brasileiros desejam comprar um imóvel nos EUA, eles podem procurar a John Silva Realty and Associate, que tem acesso a uma ampla gama de propriedades residenciais, comerciais e para locação.

Um aspecto crucial do sucesso da John Silva Realty and Associate é sua abordagem centrada no cliente. Eles começam cada busca por imóveis considerando as necessidades individuais de cada pessoa, levando em consideração fatores como a composição da família, idade dos filhos e orçamento familiar. Além disso, a empresa explica que existe a possibilidade de financiamento, permitindo que brasileiros adquiram propriedades nos EUA com apenas 25% de financiamento, com parcelamento em 20 ou 30 anos.

Entretanto, o elemento mais valioso desse processo é o papel do consultor imobiliário. Ter um corretor experiente que compreende o mercado e as necessidades do cliente é fundamental. A John Silva Realty and Associate oferece mais do que um simples serviço de corretagem; eles fornecem uma assessoria completa, contando com advogados, contadores, construtores e uma equipe completa para garantir uma transação bem-sucedida.

O compromisso da John Silva Realty and Associate vai além de simplesmente vender imóveis. Para eles, estão formando sonhos. Cada história é tratada com carinho e individualidade, porque a empresa entende que a compra de uma propriedade nos EUA é mais do que uma transação – é um novo começo para muitas famílias.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado imobiliário americano, especialmente na Flórida, a John Silva Realty and Associate mantém um compromisso inabalável com a segurança, transparência e resultados excepcionais. John e sua equipe são reconhecidos por sua habilidade em identificar investimentos estratégicos e oportunidades de negócios de sucesso para seus clientes.

Nesse contexto, John Silva e sua empresa têm se destacado como catalisadores da realização do sonho da casa própria nos Estados Unidos, oferecendo não apenas propriedades, mas também uma nova vida em solo americano para aqueles que desejam transformar esse sonho em realidade.

