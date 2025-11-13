Mostra Artística Cultural traz referência do maracatu para Americana neste fim de semana

A Mostra Artística Cultural, marcada para este sábado (15) e domingo (16), traz novamente a Americana um dos mais antigos mestres de maracatu de baque virado em exercício, o Mestre Chacon, de Recife (PE). A programação inclui troca de saberes, oficina de maracatu, audição de álbum, roda de capoeira e cortejo pelas ruas da cidade. A participação é gratuita, e a ação faz parte do Mês da Igualdade Racial.

No sábado (15), as atividades serão realizadas a partir das 13h, na Estação Cultura (Avenida Dr. Antônio Lobo, 176, Centro), começando com a troca de saberes, seguida da oficina de maracatu, às 14h. A programação do primeiro dia se encerra às 18h30, com a audição do álbum “60 Vagões de Ferro e Fogo”.

Às 10h do domingo (16), o cortejo pelas ruas da cidade terá ponto de concentração na Rua Cardeal, 45, no Jardim dos Lírios, no salão paroquial. A programação segue com roda de capoeira conduzida pela Associação Cultural e Desportiva Força, às 11h30, e termina com a confraternização de encerramento.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção do Ponto de Cultura Estação Quilombo, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc (PNAB) por meio do edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022.

“A PNAB é mais um mecanismo de apoio e transformação social por meio dos projetos culturais e tem grande relevância na formação de público e na ampliação de alcance da arte produzida em Americana”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Mestre Chacon

Mestre Chacon Viana é um dos mais antigos mestres de maracatu de baque virado em atividade. Há 36 anos, ele se dedica a divulgar e valorizar a cultura pernambucana em todo o mundo, formando agentes multiplicadores. Seu trabalho já percorreu diversos estados do Brasil e países como França, Portugal, Espanha, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Canadá, Argentina e Uruguai.

Atua à frente da centenária Nação de Maracatu Porto Rico, que completou 108 anos e está sediada no terreiro de candomblé Ylê Oxóssi Guanguobira, reconhecido como Ponto de Cultura e Memória.

Entre 2002 e 2015, trabalhou ao lado do lendário Naná Vasconcelos como produtor e mestre na abertura do Carnaval do Recife, contribuindo para um dos momentos mais esperados da festividade.

Filho da ialorixá Mãe Elda de Oxóssi, a última Rainha de Maracatu coroada na Igreja do Rosário dos Pretos, Mestre Chacon também é babalorixá, historiador, produtor musical, compositor e arranjador e esteve em Americana em 2023, também a convite da Associação Estação Quilombo.

