Mostra de Teatro Cena Bárbara seleciona espetáculos para edição comemorativa

A Mostra de Teatro Cena Bárbara, realizada em Santa Bárbara d’Oeste, divulgou os espetáculos selecionados para a edição de 2025, que marca os 10 anos do evento. Foram escolhidas nove produções nacionais e seis espetáculos barbarenses, além de parcerias e convidados especiais que irão compor a programação. A agenda completa será divulgada em breve.

Com alcance nacional, a edição deste ano recebeu 258 inscrições vindas de 81 cidades. Os grupos participantes estão sediados em 17 estados do país, com destaque para o estado de São Paulo, que contou com a participação de 41 cidades. Os municípios de São Paulo, Campinas e São José dos Campos foram os que mais inscreveram espetáculos, com 41, 20 e 16 propostas, respectivamente.

A curadoria destacou a diversidade de linguagens, temas e abordagens presentes nas inscrições, além da trajetória dos grupos selecionados. Entre os nomes que integram a programação estão companhias com ampla experiência na cena teatral brasileira, como Os Ciclomáticos Companhia de Teatro, do subúrbio do Rio de Janeiro, que atua há 29 anos; o Barracão Teatro, de Campinas, com 27 anos de história; e a Cia Teatral Avatar, atuante no sertão da Bahia desde 1987.

A pluralidade artística desta edição se reflete na presença de obras cômicas, produções com temáticas sociais profundas e até mesmo uma proposta inédita na mostra: o teatro para bebês. Além disso, a figura da escritora, cantora-compositora e poetisa Maria Carolina de Jesus aparece como referência central em dois espetáculos distintos, reafirmando a potência de sua obra como inspiração para a criação cênica.

A 10ª Mostra de Teatro Cena Bárbara é uma realização da Associação Paulista Amigos da Arte, por meio do programa Difusão CultSP, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Cia Arte-Móvel e Grupo Di Atus, com apoio institucional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e apoio do Tivoli Shopping.

Confira os selecionados:

CATEGORIA NACIONAL

À flor da pele | Grupo Teatral ApanelA | Ribeirão Preto/SP

Sputnik II e outras histórias caninas | Cia do Trailler – Teatro em Movimento | São José dos Campos/SP

La Trattoria | Los Circo Los | São Paulo/SP

La Mamma | La Cascata Cia Cômica | São José dos Campos/SP

WWW Para Freedom | Barracão Teatro | Campinas/SP

Brun Blaá | Catarsis Arte para a Infância e Juventude | Jundiaí/SP

O Arquidiabo e o Camponês | Rabugentos Cia Teatral | Sertãozinho/SP

Salve Ela! Carolina Maria de Jesus em cena | Os Ciclomáticos Companhia de Teatro | Rio de Janeiro/RJ

A Travessia do Grão Profundo | Núcleo Caatinga da Cia Teatral Avatar | Irecê/BA

Suplentes:

Dom Caixote e o Bode | Cia Burucutu | Itanhaém/SP

Maria da Luz | Cia dos Náufragos | Campinas/SP

Malazartes | Casa Realejo de Teatro | Mairiporã/SP

Peneiras conta negritude | Coletivo Peneiras | Piracicaba/SP

CATEGORIA BARBARENSE

Alinhavando | NAC Núcleo Artístico Corpus

Teatro Lambe-lambe SBO | Cia Luzes e Lendas

Sabores Esquecidos | Trupe Dona Formiga

Aventuras de Pedro Malazartes | Cia Xekmat

Vagão de Histórias | Grupo de Teatro Mirabolantes

Isadora – Alma em trânsito | Grupo Lumos de Teatro

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP