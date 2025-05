Após Dia Dia News- Uma mulher ficou gravemente ferida em acidente entre ônibus da empresa Mov Sumaré, um carro e uma moto na noite desta sexta-feira na Avenida Júlio de Vasconcelos, no bairro Santa Terezinha em Sumaré. A vítima, de 46 anos, pilotava a moto.

Com a colisão, o ônibus acabou pegando fogo após arrastar a motocicleta.

A vítima parou no semáforo e o ônibus, que vinha atás, não conseguiu frear e colidiu contra a traseira do veículo. Com o choque, ela foi prensada entre o coletivo e um automóvel que estava a frente. A vítima e seu víeculo ficaram presas embaixo do coletivo, em seguida, os veículos se incendiaram.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram antes que que as chamas se alastrassem, duas equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram mobilizadas e realizaram o atendimento às vítimas.

Outras duas sofreram ferimentos e foram atendidas.

A condutora do motocicleta sofreu queimaduras de segundo grau

na região dos seios e abdômen, múltiplas fraturas em membros inferiores como fêmur, tíbia e fábula, laceração profunda no joelho, e fratura exposta no rádio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ela foi socorrida em estado gravíssimo e foi levada para o Hospital Estadual de Sumaré onde permanece internada.

A motocicleta foi totalmente consumida pelas chamas assim como a parte frontal do coletivo, o local ficou isolado para os trabalhos de peritos da polícia Técnico-Científica, o caso foi registrado no plantão policial de Sumaré como lesão corporal na direção de veículo automotor e será investigado.

