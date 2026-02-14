Uma mulher que se debruçou sobre a passagem de pedestres na ponte da avenida Cillos sobre a rodovia SP 304 em Americana assustou muitos passantes e motoristas nesta manhã de carnaval.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ela foi retirada ilesa do local, que é fonte de constantes reclamações de moradores da vizinhança e de motoristas que passam pelo local.

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) faz constantes reclamações e requerimentos junto ao DER para que sejam colocados guarda corpos melhor adaptados para os pedestres.

Mulher foi embora sem ser contactada

Leia Mais notícias da cidade e região