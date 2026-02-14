O ex-secretário de Saúde Rafael Virginelli assume a secretaria de Governo em Sumaré depois do Carnaval. Ele vai ter como missão estabelecer a relacao do Paço com os vereadores e atender demandas do munícipes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele vai entrar no lugar do comunicador João Cleto, que deve alçar outros voos e trabalhar na campanha eleitoral para deputado e governador este ano. Nos bastidores, a informação é que ele será o coordenador da dobrada do vereador Rai do Paraíso (federal) com um candidato a deputado estadual da região.

Virginelli e apoio a Henrique

Em 2024, ele deixou o PP, partido onde estava filiado de olho nas eleições em Sumaré. Na ocasião, ele enviou carta a amigos e vereadores e indicou que vai deixar o grupo do prefeito Luiz Dalben.

Leia + sobre política regional