Uma mulher de 35 anos decidiu fazer um procedimento estético para lábios,

queixo e maçãs do rosto em 2020, . No entanto, seis meses depois, acordou com o rosto inchado, vermelho e dolorido. Ao procurar um médico, foi informada que o produto utilizado não era aquele que ela esperava. Após uma biópsia, foi constatado que o preenchimento com PMMA foi a causa do processo inflamatório em seu rosto. A paciente, que acreditava estar sendo tratada com ácido hialurônico, se surpreendeu ao descobrir que o produto utilizado era, na verdade, PMMA.

Mariana Michelini, que infelizmente perdeu seu lábio superior após o preenchimento com PMMA, comentou que já se submeteu a vários procedimentos cirúrgicos na tentativa de reconstruir a região afetada. No entanto, ela ainda lida com as consequências do uso dessa substância em seu rosto.

O preenchimento facial com PMMA (polimetilmetacrilato) é um procedimento estético que tem se popularizado nos últimos anos. Mas afinal, o que é o PMMA e quais são os seus riscos na estética?

A médica dermatologista Dra. Renata Castilho explica que o PMMA é um preenchedor definitivo em forma de gel, utilizado em procedimentos estéticos e para correção de lipodistrofia, uma alteração da quantidade de gordura no corpo que pode ocorrer em pacientes com HIV. Ele é composto por microesferas de acrílico que são injetadas na pele para preencher rugas, sulcos e aumentar o volume dos lábios, por exemplo.

É importante destacar que, desde os anos 2000, os médicos não costumam mais utilizar o PMMA em procedimentos estéticos. Isso porque essa substância é permanente e pode aderir à pele, músculos e ossos. Além disso, quando há um processo inflamatório ou quando o paciente não gosta do resultado, remover o PMMA sem causar danos a essas estruturas é extremamente difícil.

“O caso de Mariana é um exemplo de como a falta de informação pode levar a consequências graves. Muitas pessoas ainda acreditam que o PMMA é uma opção mais barata e eficaz para preencher rugas e aumentar o volume dos lábios. No entanto, é necessário ressaltar que esse tipo de procedimento deve ser realizado apenas por médicos especializados e com o uso de substâncias aprovadas pela ANVISA.”. Informa a Dra. Renata Castilho.

Além dos riscos de inflamação e aderência aos tecidos, o PMMA também pode causar deformidades no rosto, já que o produto pode se deslocar do local de aplicação. Além disso, a substância pode causar reações alérgicas e até mesmo desencadear câncer, uma vez que contém substâncias tóxicas como o benzeno e o tolueno.

É importante lembrar que, mesmo quando realizados por profissionais qualificados e com substâncias aprovadas, os procedimentos estéticos podem apresentar riscos e devem ser realizados com cautela e responsabilidade. O ideal é sempre buscar informações e avaliar os prós e contras antes de optar por qualquer tipo de intervenção estética.

Portanto, se você está pensando em realizar algum procedimento estético, é fundamental buscar um médico especializado e de confiança, que possa esclarecer todas as suas dúvidas e indicar o melhor tratamento para o seu caso. Lembre-se que a sua saúde e bem-estar devem estar em primeiro lugar.

“E se você já realizou algum preenchimento com PMMA e está enfrentando problemas, não hesite em procurar ajuda médica imediatamente. Lembre-se que a prevenção e a informação são as melhores formas de evitar complicações e garantir resultados satisfatórios em qualquer procedimento estético. Fique atento e cuide-se sempre!”. Finaliza a Dra. Renata Castilho.

