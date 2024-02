SEAAC notifica 128 empresas para verificar pagamentos

O SEAAC de Americana e Região está enviando 128 notificações

extrajudiciais para empresas da categoria de Comissários e Consignatários.

Nesta categoria a maior parte são empregados em casas lotéricas. O Sindicato está pedindo que as empresas apresentem relatórios dos pagamentos das diferenças relacionadas às cláusulas de natureza econômica, como salários, participação nos lucros ou resultados, triênio, vale-alimentação ou refeição, seguro de vida, reembolso creche e reembolso ao empregado com filhos que tenha necessidades especiais. Também está sendo cobrado comprovante de recolhimento da Contribuição Assistencial à entidade sindical.

Comissários e Consignatários estavam sem Convenção Coletiva desde 1º de maio de 2020. Como as negociações não aconteciam, a Federação e os sindicatos entraram com dissídio coletivo que foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no final de novembro do ano passado. O TRT garantiu no julgamento a reposição integral da inflação de todo o período, prazo até 6 de dezembro para as empresas pagarem as diferenças salariais e econômicas aos trabalhadores, estabilidade de 90 dias a contar de 1º de dezembro e o recolhimento da Contribuição Assistencial aos sindicatos.

“Como está chegando até nós denuncias de que empresas não efetuaram o pagamento, acertaram apenas uma parte ou suprimiram alguns benefícios econômicos estamos notificando estas 128 empresas para que comprovem a regularidade. Após o prazo de 20 dias que está sendo dado, caso a situação não seja resolvida entraremos com a competente ação judicial”, explicou Helena Ribeiro da Silva, presidenta do SEAAC.

