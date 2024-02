Sabrina Sato trata com bioestimulador de colágeno pro Carnaval

Sabrina Sato- O Carnaval está chegando e muitas pessoas estão nos preparativos

para brilhar não apenas em desfiles, mas também durante toda a folia, nos bloquinhos e festas. Além da prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada, a escolha por tratamentos estéticos injetáveis que garantem firmeza e melhoram a qualidade da pele está em alta.

Entre as celebridades que abriram suas caixinhas de segredos está a musa do carnaval Sabrina Sato, que compartilhou sua rotina de cuidados com a pele para manter a luminosidade durante os desfiles. “Depois da minha gestação, eu passei a usar Sculptra® para tratar a flacidez do abdômen e bumbum que estavam me incomodando. Em conversas com o meu dermatologista, ele também recomendou a aplicação de Restylane® para amenizar algumas linhas de expressão e auxiliar na qualidade da minha pele. Para mim, se tornou algo que faz parte dos meus cuidados de beleza que eu não abro mão, junto com a rotina de hidratação diária com Cetaphil® . O meu Carnaval é praticamente uma maratona, por isso, essa rotina de cuidados que é habitual no meu ano fica ainda mais intensa e eu procuro o meu dermatologista para realizar as aplicações”, relata Sabrina.

Sculptra® estimula a produção de colágeno pela pele com aumento de 66,5%1*, possui longa duração de até 25 meses2 e pode ser aplicado em regiões como pescoço, colo, braços, abdômen, coxas, mãos e glúteos3. Já Restylane® é a linha de ácido hialurônico injetável que proporciona os resultados mais naturais na opinião dos especialistas4. O Skinboosters™ Restylane® melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros5-8.

A dermatologista Dra. Natália Nascif (CRM-ES 11560) conta sobre os procedimentos mais procurados em sua clínica nesse período de Carnaval. “Em alguns pacientes, realizamos a técnica Firm&Lyft™, que consiste na aplicação do bioestimulador de colágeno na região lateral do rosto e o ácido hialurônico injetável nas maçãs do rosto, promovendo a produção progressiva de colágeno e alcançando um efeito lifting imediato. Além disso, a novidade é a técnica Firm&Refresh™, que utiliza Restylane® Skinboosters™ e Sculptra®, o bioestimulador de colágeno original9**, para melhorar a textura da pele e promover um abdômen mais firme. Com essa técnica que une os dois produtos, conseguimos entregar o que tem sido a maior demanda dos pacientes hoje no consultório: a busca por tratamentos que trazem resultados com aparência natural e foco na qualidade de pele”, explica a médica.

Falando em saúde da pele, os dermocosméticos que Sabrina já declarou que não podem faltar na sua rotina são os da linha Cetaphil®. “A marca acaba de trazer um lançamento que tem tudo a ver com o período do Carnaval no Brasil, de muito calor e umidade. A linha Cetaphil® Oil Control já ganhou o meu coração”, diz Sabrina. Os produtos da linha são compostos por Cetaphil Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda (124mL e 250mL) , que oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso10, Cetaphil Oil Control Gel de Limpeza Facial (124mL e 250mL) , que possui fórmula inovadora desenvolvida com a avançada tecnologia Syndet e contém niacinamida e pantenol, Cetaphil Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas , que contribui para o controle da oleosidade, além de oferecer 48 horas de hidratação11, e Cetaphil Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade , que combina ingredientes que ajudam a reduzir as manchas causadas pela acne12.

Para quem também aproveita o feriado de Carnaval nos bloquinhos e outras festas, os cuidados são os mesmos. A influenciadora Jessica Flores, por exemplo, conta os seus preparativos para brilhar muito e garantir um visual especial nas festas desse período. “Conversei com a minha dermatologista e, em conjunto, decidimos utilizar Restylane® nos lábios, o que garante mais hidratação e aquele volume que todo mundo deseja”, comenta.

De acordo com a influenciadora, em um vídeo postado em suas redes sociais , ela usa o ácido hialurônico injetável, porque tem uma pequena assimetria no lábio e o tratamento com Restylane® ajuda a corrigir. “Eu me olho no espelho e fico super feliz quando vejo o resultado final. Isso me deixa ainda mais animada pra curtir o Carnaval”, afirma.

É importante destacar que, antes de usar qualquer produto, é fundamental consultar um profissional injetor para entender quais são os cuidados indicados para cada pele. No caso de Sculptra® e Restylane®, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.

Musa do Carnaval, Carolina Arjonas fala sobre preconceito por ser branca e loira

A modelo e influencer Carolina Arjonas, de 28 anos, que fará sua estreia no Carnaval de São Paulo como musa da Camisa Verde e Branco, contou ao podcast ‘TaninoCast’, que é alvo de ataques preconceituosos com frequência apenas por “ser branca e loira” e estar na avenida.

Decidida a fazer bonito no Sambódromo do Anhembi, a beldade foi a todos os ensaios, está fazendo aulas de samba, e investiu mais de R$ 60 mil reais em uma única fantasia. Toda a dedicação e empenho, no entanto, não foram suficientes para livrá-la dos comentários maldosos.

“Assim que eu falei ‘eu estou no carnaval’, já recebi uma enxurrada de críticas. “Teve um rapaz, de uma escola de samba, que falou assim: ‘essas mulheres brancas estão no carnaval e fazem tudo, menos sambar’. Mas qual é o problema? Também sei sambar”, desabafa. “Estou me dedicando, dando o meu melhor, estou fazendo aulas de samba, estou realmente ali para dar o meu melhor junto com a escola. Quero brilhar junto com todo mundo”, lamenta.

Sempre elogiada pelo corpo escultural, Carolina revelou que também recebe críticas direcionadas à aparência. “As mulheres sofrem com essa competição. As pessoas falam coisas que desanimam, mas a minha briga é comigo mesma, com o meu espelho. Quero olhar e me sentir bem, não como a pessoa quer que eu esteja. Se estou feliz com o meu corpo, está tudo certo”, conta.

As cobranças são tantas que ela chegou a pensar em desistir do carnaval. “Tive que brigar muito com o meu psicológico para continuar, para estar no carnaval. É uma briga diária com o emocional. Cheguei a pensar em desistir, e isso é muito triste”, acrescenta.

Apesar do alto investimento em seus figurinos, Carolina revela que nunca teve a intenção de entrar em uma competição de fantasia mais cara ou mais bonita, ao contrário de outras musas e rainhas.

“O meu dia a dia é muito corrido por conta de campanhas, fotos, publis. Eu fotografo todos os dias, não tenho tempo de olhar para a fantasia por aí e comparar. Mas eu sei que as mulheres são competitivas, então acredito que deve ter essa disputa de quem gastou mais na fantasia. As minhas eu entrego as coisas para o estilista e ele faz. Não fico nem cobrando”, finaliza.

Fotos: Wellington Moura / Edu Graboski / Divulgação

