ESF Praia Azul promove palestra sobre cuidados na gestação

A equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Praia Azul promoveu

nesta quarta-feira (7) uma palestra para orientar as gestantes sobre os cuidados durante o período gestacional, bem como esclarecer as futuras mães sobre diversas questões, como o exame de pré-natal, a fisiologia da mulher durante a gestação, entre outras.

A palestra aconteceu na sede da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana) e foi ministrada pela médica da família Tibisay Salcedo, com o apoio das agentes comunitárias de saúde Rita de Cassia Alves Nicolau e Sylvia Helena Dias.

A médica orientou as mulheres presentes sobre diversas questões, como as condições gerais do período gestacional, a quantidade de exames de pré-natal que a gestante tem direito, a alimentação correta, os cuidados gerais durante a gravidez, os direitos da gestante, o monitoramento fetal, as contrações uterinas e a frequência cardíaca fetal.

“O período de gestação deve ser prazeroso e benéfico, seja para a mãe ou o bebê. Por isso levamos às gestantes informações importantes, que certamente irão contribuir com todo o processo”, explica Tibisay.

Suporte às gestantes

Americana vem atuando em diversas frentes na linha de cuidado à gestante. Nesta terça-feira (6) foi constituída, pela Secretaria de Saúde, uma comissão multidisciplinar que irá rever, atualizar e padronizar os protocolos sobre o atendimento à gestante.

O município também conta com o programa Mãe Americanense, que oferece atividades voltadas para grávidas entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

Nos encontros, são abordados temas sobre saúde, gestação, aleitamento materno, planejamento familiar e dinâmicas em grupo sobre desenvolvimento humano. Após o período de atividades, as gestantes recebem kits de enxoval, compostos por carrinho de bebê, banheira, roupas, fraldas e produtos de higiene.

A iniciativa da Prefeitura de Americana é realizada por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e entidades parceiras do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

A Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi também passa pela primeira reforma desde a inauguração da unidade, em 1982. O investimento de R$ 2,8 milhões levará mais conforto às gestantes, às crianças recém-nascidas, às famílias e aos profissionais de Saúde que atuam nesta ala do hospital.

A nova Maternidade do HM terá 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. A unidade também contará com novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal. A previsão é de que as obras sejam entregues no primeiro semestre deste ano.

