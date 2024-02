A Política e a Religião, por Nathalia Camargo

Nasci em uma geração que celebrou o reatamento da amizade entre duas amigas antigas: a política e a religião. Embora ainda pareça estranha em algumas denominações, essa relação não nasceu agora, nem tão pouco comigo.

Até cerca de dois séculos atrás, as duas comadres: religião e política andavam juntas, mas a coisa começou a mudar quando o Iluminismo propôs que o Estado deveria ser laico, ou seja, pautado pela lógica racional. Curiosamente foi através da política que encontrei religião. Embora fora inserida no contexto de fé desde o meu nascimento, em uma agenda política encontrei respostas para meus anseios espirituais.

Desde então, passei a enxergar a política como um campo missionário. Um olhar sob a ótica do Reino de Deus, entendi que onde estivermos estaremos debaixo de uma missão. Porque a verdadeira missão não tem a ver com conosco ou somente com o que estamos construindo, mas sim com pessoas.

A política lida diretamente com interesses globais e dá voz a todos os grupos através das suas regulamentações. Ela só existe por causa de pessoas, com o objetivo de mudar a realidade em que vivem. Enquanto as igrejas são pontos de encontro com o objetivo central em abençoar vidas, ou seja, pessoas, e juntos glorificar o nome de Deus. Propósito maior.

De dentro da igreja para fora, as pessoas são enviadas em suas missões para levar uma realidade que transcende nossas ocupações: a essência do Reino de Deus. O DNA dessa realeza vai retomando seu espaço nas múltiplas esferas da sociedade, inclusive na política, reatando a amizade da dupla e reconstruindo uma relação com compromisso na ética, moral e princípios que regem a nossa fé: a Bíblia.

Nathália Camargo Konno, pastora na Zion Church Campinas e vereadora na

cidade de Americana

