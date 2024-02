Ida de Rafael Piovezan para o PL causa ‘ciumeira’ nos vereadores “bolsonaristas”

Alguns vereadores “bolsonaristas” de Santa Bárbara d’Oeste não estão nada felizes com a ida do prefeito Rafael Piovezan (atual MDB) para o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O descontentamento do grupo composto por (pelo menos) Eliel Miranda (PSD) – pré-candidato a prefeito -, Carlos Fontes (União Brasil) – que tem o filho como pré-candidato a vice-prefeito) e o presidente da Câmara, Paulo Monaro (atual MDB), foi exposto através de vídeos patrocinados no Instagram na tentativa de “descolar” a imagem do prefeito de Bolsonaro – mesmo que o prefeito nunca tenha tentado fazer isso.

A tentativa indica que o grupo de oposição está preocupado com a ida do prefeito para o PL, que hoje está em alta e é desejo de muitos políticos. No vídeo publicado e patrocinado, o vereador Eliel Miranda ataca o prefeito e até o ex-vereador Kadu Garçom, que está no PL há mais de 20 anos, antes da onda bolsonarista que muitos surfaram, inclusive Eliel, que era filiado ao PT antes do “sucesso Bolsonaro” e que agora tenta monopolizar o bolsonarismo em Santa Bárbara.

ONDA BOLSONARO. Apesar de muito mais em baixa atualmente, a “onda bolsonarista” ainda é a principal aposta dos vereadores citados acima, com a narrativa principal do conservadorismo, Deus, família etc, para tentar ganhar a eleição.

PIOVEZAN. Já o prefeito Rafael Piovezan mantém a linha neutra sem posicionamento sobre o assunto desde sempre. Nas redes sociais, o prefeito fala dos feitos na cidade, obras em andamento e projetos para o município e já adota o tom de pré-candidato em inaugurações. Diferente do grupo de oposição, o prefeito não é “do tipo” que entra em polêmicas e se mostra indiferente às picuinhas políticas promovidas pelo grupo opositor.