Mulher trans vence concurso de Miss Portugal

e representará país no Miss Universo. Marina Machete recebeu o título de Miss Portugal na noite desta quinta (5/10), e será a representante do país no concurso Miss Universo, que acontecerá em 18 de novembro em El Salvador.

Outra trans vai disputar o Miss Universo. A campeã da etapa dos Países Baixos também se tornou a primeira do país a vencer o título de beleza feminina.

Marina Machete tem 28 anos e trabalha como comissária de bordo.

A coroação ocorreu na noite de quinta-feira (5/10), em Borba. Pelas redes sociais, Marina compartilhou um relato emocionante. “Durante anos não pude participar, e hoje tenho orgulho de fazer parte desse grupo incrível de finalistas.”