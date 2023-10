O mutirão de castração realizado pela Prefeitura de Americana,

por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), atendeu 342 cães e gatos nesta semana – 206 cachorras e 136 felinas. A terceira edição deste ano ocorreu de terça a sexta-feira na Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim.

O prefeito Chico Sardelli acompanhou os trabalhos nesta sexta-feira (6) junto do vereador Fernando da Farmácia, do secretário de Comunicação Social e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e da assessora do deputado federal Delegado Bruno Lima, Roberta Dias Lima.

“Esta é uma ação de extrema importância para o controle da população animal e que estamos oferecendo de forma gratuita aos moradores. A saúde animal também é prioridade da nossa gestão e continuaremos empenhando todos os esforços para manter esse tipo de serviço, que beneficia toda a comunidade”, afirmou Chico.

O mutirão é uma ação realizada por meio de recurso estadual, fruto de duas emendas parlamentares, sendo uma do então deputado estadual Bruno Ganem, no valor de R$ 249.916,16, e outra no valor de R$ 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris, recurso intermediado em trabalho conjunto dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia e Vagner Malheiros, além dos suplentes Renan de Ângelo e Renato Martins.

“As vagas ofertadas nesta edição foram preenchidas rapidamente, o que demonstra grande interesse dos moradores. Além do fator saúde, promover este serviço é uma demonstração de responsabilidade social e de respeito e carinho com os animais de estimação e com toda a população”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“A castração é uma medida de grande importância do ponto sanitário, pois ela evita crias indesejadas e a proliferação de muitas doenças. É preciso que os tutores se conscientizem sobre isso e se responsabilizem pelos seus animais”, destacou a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

O próximo mutirão vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro, no bairro Praia Azul e os tutores podem realizar o cadastro para as vagas disponíveis, pelos telefones: (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.

A castração é feita em animais com idades entre quatro meses e oito anos e os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana. No dia da castração é exigido um comprovante de endereço. O procedimento é gratuito e as cadelas e gatas também são microchipadas.

Para o mutirão, todos os animais são previamente agendados, portanto, não há atendimento por demanda espontânea.

