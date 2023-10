Ministério da Saúde destina R$ 306 milhões a oncologia de SP

Ministério da Saúde destina R$ 306 milhões aos serviços de oncologia do estado de São Paulo

Recursos contemplam 41 municípios e também são destinados a hospitais filantrópicos de referência

OMinistério da Saúde vai destinar R$ 306,4 milhões para os serviços de tratamento do câncer no estado de São Paulo. O recurso, que deve beneficiar 41 municípios, será incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do estado e dos municípios paulistas. O investimento foi confirmado por meio de Portaria publicada nesta sexta-feira (6) no Diário Oficial da União.



“Esta é uma maneira de dar maior suporte ao estado, além de agilizar e aprimorar os serviços de tratamentos oncológicos, inclusive, em hospitais filantrópicos”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP