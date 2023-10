O sec Nacional de Mobilidade Denis Andia foi conduzido

para compor a direção nacional do MDB. Atuando hoje a partir de Brasília, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste esteve na convenção nacional que reconduziu o deputado federal Baleia Rossi à presidência do partido.

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP