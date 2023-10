Ataques do Hamas assustam Tel Aviv

O Hamas lançou foguetes contra Tel Aviv

na madrugada deste sábado (manhã em horário local). Múltiplas interceptações do Iron Dome enquanto sirenes de ataque aéreo soam #israel #Gaza. O conflito local geralmente ficava restrito a Jerusalém, cidade disputada por palestinos e israelenses. A capital atacada hoje é uma cidade mais próxima do turismo e muita gente foge para

O Hamas lança foguetes contra Tel Aviv neste momento. Múltiplas interceptações do Iron Dome enquanto sirenes de ataque aéreo soam #israel #Gaza pic.twitter.com/uPHS7pTi8I — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) October 7, 2023

