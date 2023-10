Devia pra Justiça, voltou a roubar e... cana

Um homem que já devia para Justiça voltou a roubar

e acabou sendo preso nesta sexta-feira em Americana. O homem de 40 anos voltou a cometer pequenos furtos no Jardim Terramérica. Segundo a Polícia Militar, os ataques eram sempre feitos por ele em companhia de uma mulher que também foi detida.

Existia a informação de que um casal seria o autor de diversos furtos em comércios locais e durante a madrugada abordou dois suspeitos, uma mulher de 38 e um homem de 40 anos.

Na revista, a equipe encontrou uma sacola com várias peças de roupas, além de um enxadão, uma chave turquesa e uma faca de cozinha. A polícia acredita que o casal usava os objetos para arrombar as portas de comércios.

Ainda segundo a PM, o homem confessou ter furtado ao menos cinco estabelecimentos naquele bairro e vendido os produtos em um ferro-velho de Santa Bárbara d’Oeste (SP).

A equipe ainda constatou que o suspeito é procurado por roubo, furtos e estupro de vulnerável, e tem 14 anos de pena a serem cumpridos.

