As mulheres devem ser submissas? Especialista explica

Você já ouviu falar da ideia- as mulheres devem ser submissas aos homens?

Essa noção, muitas vezes associada a interpretações bíblicas, levanta debates sobre o verdadeiro significado da submissão no contexto dos relacionamentos.

A especialista em estudos relacionados à religião e princípios bíblicos, Danielle Figueireddo, explora esse tema à luz de passagens como Efésios 5:22-24, onde se destaca a importância da submissão da mulher ao marido, comparando-a à relação entre a igreja e Cristo.

Danielle explica que em Efésios 5:25-28, há uma perspectiva equilibrada, destacando que os maridos devem amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja, “Isso cria uma dinâmica que enfatiza o amor, a pureza e o respeito mútuo no relacionamento”, acrescenta a profissional.

Figueireddo destaca contrariando a ideia de uma hierarquia rígida, que a Bíblia, em Gênesis 2:24, enfatiza a submissão mútua entre homem e mulher, baseada na relação de ambos com Deus, “Essa abordagem destaca a igualdade e a colaboração no casamento”, afirma a profissional.

Ela destaca que a interpretação da submissão, muitas vezes associada à ideia de que o homem deve ter a palavra final é equivocada. Na verdade, há a importância da concordância entre as partes do casamento, promovendo uma parceria saudável e equilibrada.

Além disso, Danielle afirma que ao analisar Gênesis 3:16, percebemos que as consequências da desobediência afetaram tanto a mulher quanto o homem, “No entanto, o cristianismo é apresentado como um caminho para anular essas consequências, estabelecendo um novo paradigma para os casais nascidos de novo”, acrescenta.

Para entender melhor a dinâmica entre homem e mulher, podemos olhar para o Jardim do Éden. A mulher é referenciada pela palavra “OPOSITORA” no original hebraico, sendo escolhida por Deus para estar ao lado do homem, e não atrás dele. Alguém forte para se ter ao lado nas batalhas, “Essa narrativa ressalta a importância da cooperação e da ação conjunta no casamento”, finaliza Danielle.