Doação de sangue 2024: primeira campanha do ano acontece na terça

Na próxima terça-feira (9) acontece, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, a primeira Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste. As doações podem ser realizadas das 9 às 12 horas, no Lions Clube Centro (Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce). No ano passado foram arrecadadas 325 bolsas de sangue.

O Calendário Completo para as Doações de 2024 foi definido para os dias 5 de março, 7 de maio, 2 de julho, 3 de setembro e 5 de novembro.

Para doar, é necessário apresentar documento com foto. Desde que sigam os requisitos listados abaixo, todos a partir de 16 anos podem doar. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. Não devem comparecer doadores que apresentem algum sintoma de gripe ou resfriado.

A Campanha de Doação de Sangue é uma parceria da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e o Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste Centro, Pastoral da Saúde Região de Santa Bárbara d’Oeste – Diocese de Piracicaba, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente e Bella Pane Pães e Doces.

Requisitos básicos:

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menos de 18 anos obrigatoriamente acompanhado dos pais);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

– Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas;

– Você também não pode fumar 2 horas antes e 2 horas depois da doação;

– Duas novas alterações nos quesitos para doação: pessoas que fizeram cirurgia bariátrica não podiam doar sangue, agora podem, é só aguardar 6 meses após o procedimento e caso a pessoa viaje a áreas endêmicas para malária o prazo para a doação caiu para 3 meses.

Não pode doar sangue:

– Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhada de febre;

– For portador de sífilis (cancro), malária (maleita), ou doença de Chagas;

– For alcoolista crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; (prazos inferiores e consumos de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem);

– Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

– Histórico atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas;

– Tenha contraído hepatite após 11 anos de idade;

– Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses;

– Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou se estiver amamentando.

– Procurar orientação se estiver tomando medicamentos, vacinas recentemente e ou estiver em tratamento médico.

Intervalos para doações:

Homens 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

Em caso de dúvidas, o Hemocentro da Unicamp atende pelo número 0800 722 8432