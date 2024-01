Equipe do HM entrega kit à família do primeiro bebê do ano

A chegada do pequeno Dominic, o primeiro bebê nascido em 2024 no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, foi celebrada com a entrega de um kit especial para a mãe da criança, Bianca Félix, na tarde desta terça-feira (2), no espaço recém-inaugurado Mural da Maternidade.

O kit conta com itens de higiene, como pacote de fraldas, lenços umedecidos, sabonete, pomada e escova de cabelo, uma toalha de banho, um macacão e um porta-retrato personalizado.

Questionada sobre a sensação de ser a mãe do primeiro bebê nascido no HM em 2024, Bianca definiu como “emocionante”. “A gente não esperava, é uma felicidade enorme saber que fomos privilegiados”, afirmou, acompanhada do marido Washington Francisco Medule Peressim.

Após 40 semanas de gestação, Dominic nasceu de parto natural na segunda-feira (1°), à 1h01, pesando 3 quilos e medindo 47 centímetros.

A celebração foi organizada pela Comissão de Humanização da SCMC (Santa Casa de Misericórdia de Chavantes), que administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

“É uma lembrancinha de coração, feita por nós para guardar a memória desse dia tão importante na vida de vocês e do Dominic”, disse a gerente administrativa da SCMC em Americana, Izadora Blind, à família do recém-nascido.

