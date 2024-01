Fatecs divulgam locais de exame para quem faz o Vestibular no domingo

Os candidatos que se inscreveram no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) podem conferir os locais da prova no site www.vestibularfatec.com.br, a partir das 15 horas desta quarta-feira (3). O exame que dá acesso às vagas para o primeiro semestre de 2024 da Fatec será realizado no próximo domingo (7). Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas, impreterivelmente. Comum a todos os cursos, a prova terá uma redação e 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. A fim de evitar imprevistos, o candidato deve estar atento às seguintes orientações: Conferir o local de prova, o número de inscrição no processo seletivo e chegar com uma hora de antecedência onde fará o exame;

Levar um documento de identidade com foto, caneta preta ou azul, lápis, borracha e régua;

Ler as instruções e as questões com atenção;

No cartão de respostas, marcar as alternativas com cuidado e não rasgar, dobrar ou amassar;

Permanecer na sala até, no mínimo, as 15h30. Após esse horário é permitido levar o caderno de questões. Na internet é possível consultar a Portaria e o Manual do Candidato, que detalham as normas do exame.